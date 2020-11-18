Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на пост врио губернатора Белгородской области

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 18 ноября, президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», - говорится в заявлении.

Напомним, Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года, 17 сентября объявил о своей отставке, подписав распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также Артёма Здунова временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия, и принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова