США ввели санкции в отношении организаций из Германии, Турции и Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении девяти граждан Ирана, а также 47 иранских организаций. Кроме того, под ограничения попали по одной турецкой и германской компании.

«Сегодня Офис контроля за иностранным активами министерства финансов США предпринял действия против ключевой сети поддержки верховного лидера Ирана», - говорится в заявлении Минфина США

Ведомства утверждает, что Мостазафанский фонд исламской революции, против которого ввели санкции, является «якобы благотворительной организацией», но его холдинги «экспроприированы у иранского народа и используются верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи для обогащения его офиса, а также вознаграждения политических союзников.

Среди девяти человек, внесенных в «черный список», министр разведки и безопасности Ирана Махмуд Алави.

Напомним, ранее помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон ввел слишком много ограничений против Москвы и Тегерана, что почти не осталось возможностей для новых санкций.