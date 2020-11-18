Второй тест на коронавирус у Зеленского оказался положительный

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сдал второй тест на коронавирусную инфекцию, который тоже оказался положительный. Об этом сообщил сам украинский лидер, который отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Напомним, Зеленский сообщил о своем положительном тесте на коронавирус 9 ноября. Позже, зараженного коронавирусом Зеленского госпитализировали в больницу, где он сейчас проходит лечение. Украинский лидер сообщил, что будет работать дистанционно, и в медучреждении для него выделили специальный кабинет для проведения совещаний. При этом глава незалежной назвал фейком заявления, что его лечение от коронавируса стоит миллионы гривен в день