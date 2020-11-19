Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса по его собственной просьбе.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром 17 ноября, сообщает ТАСС.

"Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.

Ранее, 9 ноября, возглавлявший Министерство транспорта России Евгений Дитрих также был освобожден от этой должности указом президента РФ.

А 10 ноября Виталий Савельев, до этого более 10 лет руководивший "Аэрофлотом", был назначен министром транспорта.

Кроме того, на пост главы Министерства энергетики РФ президентом назначен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.Также глава государства сделал Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Алексея Чекункова - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.