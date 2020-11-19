Курс валют на 19 ноября 2020: доллар 76 рублей, евро 90 рублей

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,12%, до 76,15 руб., евро - на 0,55%, до 90,68 руб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс валют на 19 ноября составил 76,15 руб., евро - на 0,55%, до 90,68 руб.

Доллар на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,12%, до 76,15 руб., евро - на 0,55%, до 90,68 руб. - свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опускается на 0,44%, индекс РТС - на 0,49%.

Накануне в моменте пара доллар-рубль смогла обновить двухмесячный минимум, а пара евро-рубль – недельный. Была продемонстрирована более сильная динамика на фоне роста евро на внешнем рынке. Большую поддержку российской валюте вновь оказали мировые цены на нефть. Так, вечером в среду контракты на нефть марки Brent торговались по 44,45 долл. за баррель (+1,6%). Утром в четверг, 19 ноября, рубль снижается на 9 коп. и к доллару (76,15 руб.) и к евро (90,27 руб.).