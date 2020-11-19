Песков отказался комментировать разгром сборной России по футболу

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об игре российских футболистов, проигравших вчера сборной Сербии со счётом 0:5 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о разгроме сборной России по футболу от команды Сербии.

- Вот тут без комментариев, - ответил Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что новый назначенный капитан сборной России по футболу Георгий Джикия после матча против команды Сербии попросил прощения "за это недоразумение".

- Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор, - отметил Джикия.

Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов признал, что сборная Сербии оказалась в игре сильнее и лучше. Черчесов также отметил, что решение о недопуске Артёма Дзюбы к ноябрьским сборам было верным.

Напомним, тренер решил не вызывать в сборную России капитана команды Артема Дзюбу после скандала с интимным видео, слитым в сеть.