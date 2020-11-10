Опубликовала интимное видео: что известно о девушке, которая опозорила Дзюбу

Блогер Наталья Веретенникова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Который день россияне обсуждают горячую новость. Речь идет о сливе пикантного видео Артема Дзюбы. Ролик с участием спортсмена опубликовала блогер Наталья Веретенникова. Девушка столкнулась с травлей со стороны поклонников футболиста сборной России.

Скандал вокруг 32-летнего футболиста Артема Дзюбы и не думает заканчиваться. Стало известно, что интимное видео опубликовала блогер Наталья Веретенникова. Говорят, именно с ней и общался Артем по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал.

Однако после того, как это стало известно, девушка боится за свою жизнь. Ее начали открыто травить. "Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно", - заявила блогерша.

После публикации видео Наталья Веретенникова столкнулась с травлей со стороны поклонников футболиста. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О девушке известно, что она уроженка Ленинского района Еврейской автономной области. Сейчас живет в Индии. В ее аккаунте - сплошь провокационные кадры. Красавица любит сниматься без одежды, демонстрируя свои прелести на всеобщее обозрение.

Наталья Веретенникова сейчас живет в Индии, в Гоа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, обнародование провокационных кадров не лучшим образом сказалось на карьере Дзюбы. Тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема на ноябрьские сборы. Спортсмен пропустит сразу три игры. В защиту спортсмена высказались многие представители отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Дмитрий Шепелев, Любовь Успенская, Ксения Собчак, Светлана Лобода, Тина Канделаки , Андрей Малахов осудили тех, кто безнаказанно вмешивается в личную жизнь. Наташа Королева и вовсе назвала обнародование интимных видео известных личностей новым видео рэкета.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Артем публично извинился за пикантное видео и заявил, что эта ситуация стала для него жестоким уроком. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал в трудную минуту. Игрок "Зенита" пообещал жить достойно, чтобы никому и никогда за него не было стыдно.