В Минздраве призвали регионы готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

Региональные Минздравы должны организовать бесперебойную работу стационаров и амбулаторных клиник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава Михаил Мурашко провел в четверг селекторное совещание с руководителями органов управления здравоохранением регионов, на котором призвал подчиненных подготовиться к тому, что на Новый год система здравоохранения будет подвержена дополнительной нагрузке.

Как пишет РИА Новости, Мурашко дал указание уже сейчас подготовиться к дополнительной нагрузке.

«Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас», - подчеркнул министр.

Региональные Минздравы должны организовать слаженную бесперебойную работу стационаров и амбулаторных клиник на местах, а также проверить, чтобы все лаборатории были готовы к повышенным нагрузкам.

Пациенты, обратившиеся в медучреждения, должны получать помощь в полном объеме, а также иметь возможность провести тесты на коронавирус вовремя. Выписка тоже должна осуществляться без задержек.

Ранее глава Минздрава заявил, что пандемия изменит жизнь людей по всему миру. В будущем люди с осторожностью будут протягивать друг другу руку при встрече, а также чаще будут мыть руки. Хотя радикальных перемен ждать не стоит, уверен Мурашко.