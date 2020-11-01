Михаил Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей

Министр считает, что в будущем люди с осторожностью будут протягивать друг другу руку при встрече. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал журналистам, какой отпечаток оставит после себя коронавирус. Он отметил, что радикально инфекция жизнь человечества не изменит, но оставит у людей привычки: чаще мыть руки, с осторожностью при встрече здороваться.

"Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", - сказал министр в эфире телеканала "НТВ".

Напомним, что ранее Михаил Мурашко заявлял, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется в конце ноября или в декабре 2020 года. По данным оперативного штаба в России за весь период коронавирусной инфекцией заразилось 1 636 781 человек, смогли справиться с болезнью 1 225 673, умерли от инфекции 28 235 пациентов.