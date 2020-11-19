Малышева рассказала о популярной специи, способной защитить от коронавируса Фото: REUTERS

Такая популярная специя как черный перец способна помочь человеку защититься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Коллега по программе «Жить здорово!» на Первом канале, врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил, что черный перец содержит пиперин, который назвали способным блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за проникновение в организм человека.

«Он (пиперин) соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта "корона" погибает. "Корона" - это "крючки" для прикрепления к клетке. Если "корона" погибает, то погибает и сам вирус», - пояснили Продеус и Малышева.

В сою очередь Продеус отметил, что что больше всего пиперина содержится в белом перце, где его 7 микрограммов, далее черный (6,3) и красный (4,3). Малышева также сообщила об обезболивающим свойстве перца

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