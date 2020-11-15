Ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97% коронавируса в организме за пять минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученый определили, что некоторые растительные продукты способны эффективно подавлять активность коронавирусной инфекции в человеческом организме. Такие эксперименты провели немецкие ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.

В ходе исследования эксперты смешивали с водой соки некоторых ягод, и определяли, как они будут взаимодействовать с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что обычный сок черноплодной рябины уничтожает до 97 процента COVID-19 в организме всего за пять минут.

Кроме того, сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает гранатовый сок. Просто полоская им горло, можно убить до 80 процентов патогенов COVID-19. Также помогает бороться с коронавирусом зеленый чай.

«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», - говорится о действие напитка в исследовании, опубликованном в журнале bioRxiv.

Для уничтожения патогенов COVID-19 ученые советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день