Меркель надеется, что вакцина от коронавируса появится в ЕС в декабре или январе

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Евросоюзе в конце этого или в самом начале следующего 2021 года, тогда же жителям европейских стран начнут делать прививки против заболевания COVID-19.

«Мы рассчитываем в Европе на регистрацию (вакцины) в декабре или вскоре после Нового года. И потом, конечно, начнется вакцинация», - сказала Меркель журналистам после прошедшей в четверг, 19 ноября, видеоконференции с членами Совета ЕС.

По словам главы правительства ФРГ, Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с американскими и европейскими фармакологическими компаниями, которые занимаются разработкой противокоронавирусных препаратов. Меркель также сообщила, что прививать в первую очередь будут медицинских работников и людей из групп риска.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки во всем мире заразились коронавирусом более 594 тысяч человек, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 55,92 миллиона.