В Германии неизвестный ранил несколько человек

Подозреваемый задержан, точное число пострадавших полиция не называет Фото: REUTERS

В немецком городе Оберхаузен (федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия) неизвестный напал на людей с холодным оружием, в результате несколько человек получили колотые раны различной степени тяжести, передает газета WAZ. Нападение произошло вечером в четверг, 19 ноября.

По данным издания, полиция уже задержала подозреваемого. Однако сотрудники правоохранительных органов города пока не называют точное число пострадавших, личность задержанного тоже не раскрывается. Сообщается, что стражи порядка Оберхаузена запрашивали подкрепление у коллег из соседнего Эссена. Известно также, что некоторые пострадавшие получили тяжелые ножевые ранения и были доставлены в реанимацию. Расследование продолжается. Мотивы злоумышленника выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 2 ноября в центре австрийской столицы Вены вооруженный автоматическим оружием террорист убил четыре человека, ранил более 20.