Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены

Вооруженные террористы устроили стрельбу по прохожим в центре Вены. Фото: REUTERS

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба - семь человек погибли. Неизвестные атаковали оживленный район, где расположены синагога, несколько ресторанов и еврейский центр. Об этом сообщает телеканал OE24. Официально эти данные местная полиция пока не подтверждает.

По данным МВД, нападавших несколько. Полиция исходит из того, что часть их них сбежали с места происшествия и проводит спецоперацию по задержанию скрывающихся злоумышленников. В ведомстве подтвердили, что нападение - теракт.

По неподтвержденным официально данным, один из террористов подорвал пояс со взрывчаткой. Среди нескольких пострадавших при стрельбы есть и сотрудник местной полиции, один правоохранитель погиб.

В результате стрельбы погибли несколько человек.

Одновременно с информацией о стрельбе в центре Вены местные СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане в другом районе города. Позже это подтвердили и в полиции.

Один из террористов попал на видео. Всего же, по предварительным данным, стрелков было как минимум двое.

Тем временем, посольство России в Австрии пытается выяснить, есть ли среди жертв или раненых в результате случившегося россияне. Об этом сообщили ТАСС рассказали в дипведомстве.

До этого стало известно в Вене произошло нападение на синагогу. Однако президент израильской культурной общины Оскар Дойч исключил жертв в еврейской общине - ЧП произошло около здания синагоги.

Глава МВД Австрии выступил с заявлением о случившемся. Он сказал, что нападение еще продолжается. Руководитель ведомства также добавил, что происшествие в Вене теракт - погибли несколько человек. В атаке, по его мнению, задействованы несколько террористов. Местная полиция призывает граждан оставаться дома.