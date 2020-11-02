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Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены

Глава МВД Австрии назвал происшествие в городе терактом
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Вооруженные террористы устроили стрельбу по прохожим в центре Вены.

Вооруженные террористы устроили стрельбу по прохожим в центре Вены.

Фото: REUTERS

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба - семь человек погибли. Неизвестные атаковали оживленный район, где расположены синагога, несколько ресторанов и еврейский центр. Об этом сообщает телеканал OE24. Официально эти данные местная полиция пока не подтверждает.

По данным МВД, нападавших несколько. Полиция исходит из того, что часть их них сбежали с места происшествия и проводит спецоперацию по задержанию скрывающихся злоумышленников. В ведомстве подтвердили, что нападение - теракт.

По неподтвержденным официально данным, один из террористов подорвал пояс со взрывчаткой. Среди нескольких пострадавших при стрельбы есть и сотрудник местной полиции, один правоохранитель погиб.

В результате стрельбы погибли несколько человек.

В результате стрельбы погибли несколько человек.

Одновременно с информацией о стрельбе в центре Вены местные СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане в другом районе города. Позже это подтвердили и в полиции.

Один из террористов попал на видео. Всего же, по предварительным данным, стрелков было как минимум двое.

Один из террористов попал на видео. Всего же, по предварительным данным, стрелков было как минимум двое.

Тем временем, посольство России в Австрии пытается выяснить, есть ли среди жертв или раненых в результате случившегося россияне. Об этом сообщили ТАСС рассказали в дипведомстве.

До этого стало известно в Вене произошло нападение на синагогу. Однако президент израильской культурной общины Оскар Дойч исключил жертв в еврейской общине - ЧП произошло около здания синагоги.

Глава МВД Австрии выступил с заявлением о случившемся. Он сказал, что нападение еще продолжается. Руководитель ведомства также добавил, что происшествие в Вене теракт - погибли несколько человек. В атаке, по его мнению, задействованы несколько террористов. Местная полиция призывает граждан оставаться дома.

Происшествия: ЧП

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