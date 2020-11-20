Штаб Байдена назвал заявления о массовых фальсификациях на выборах «абсурдными»

Демократ Джозеф Байден может подать на администрацию Трампа в суд из-за отказа признать его победу Фото: REUTERS

Избирательный штаб объявившего о своей победе на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена назвал заявления адвоката действующего главы Белого дома Дональда Трампа о о массовых фальсификациях в ходе голосования «абсурдными».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее защищающий интересы республиканца юрист Рудольф Джулиани заявил о наличии всех признаков, которые указывают на то, что нарушения в ходе президентских выборов в США были спланированы и осуществлялись по единому плану. По его словам, когда штаб Трампа начал расследование нарушений на выборах, «очень быстро стало очевидно», что это «не обособленное» явление, a «цепочка нарушений», которая повторяется в ряде штатов.

«Очередной спектакль Руди Джулиани, как всегда бывает во время его выступлений, раскрыл абсурдность утверждений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, уже полностью опровергнутых», - прокомментировал заявление адвоката представитель штаба Байдена Майк Гуин.

Он добавил, что «целый ряд судов, официальных лиц обеих партий и даже администрации Трампа» якобы подтвердили, что утверждения о масштабных фальсификациях на выборах «являются исключительно ложными», передает ТАСС.

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