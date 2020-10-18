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Адвокат Трампа опроверг причастность российских спецслужб к утечке переписки сына Байдена

На жестком диске изъятого ФБР ноутбука содержится информация, которая может перевернуть ход выборов
Юрий МАЙБОРОДА
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Ноутбук, предположительно принадлежавший Хантеру Байдену, был изъят сотрудниками ФБР из мастерской по ремонту компьютеров

Ноутбук, предположительно принадлежавший Хантеру Байдену, был изъят сотрудниками ФБР из мастерской по ремонту компьютеров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат и советник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что попавшая к нему переписка, предположительно ведшаяся сыном кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, Хантером, не имеет ни малейшего отношения к российским спецслужбам.

- Вы думаете, что русские дали мне этот жесткий диск? Нет, это не из России. Здесь описаны сделки, о которых мне рассказывали все свидетели. Просто Хантер все написал сам, как будто для нас, – рассказал Джулиани в беседе с журналистами.

Также адвокат главы Белого дома заявил, что не испытывает ни малейших сомнений в принадлежности ноутбука и подлинности электронных писем. В подтверждение своих слов, Джулиани рассказал, что на жестком диске компьютера имеются откровенные видео с участием Хантера, а также его переписка с партнерами из Китая, о которых российская разведка знать не могла.

Ноутбук, предположительно принадлежавший Хантеру Байдену, был изъят сотрудниками ФБР из мастерской по ремонту компьютеров, расположенной в штате Делавэр, примерно полгода тому назад, однако об этом до последнего времени никто не знал.

Джулиани заявил, что готов предоставить записи с жесткого диска любым экспертам, но пока просто выжидает, когда штаб Байдена начнет опровергать подлинность находки.

Впрочем, заявлять о том, что обнаруженные записи сфальсифицированы, никто не торопится – вместо этого в СМИ была запущена информация о том, что ноутбук подброшен спецслужбами России с целью скомпрометировать кандидата в президенты от демократов.

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