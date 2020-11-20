Минздрав Японии не намерен пересматривать одобрение на использование ремдесивира для лечения больных с коронавирусом Фото: REUTERS

В Японии не собираются отказываться от ремдесивира для лечения больных с коронавирусом, как рекомендуют эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на пресс-конференции в пятницу, 20 ноября, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, комментируя заявление ВОЗ.

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 20 ноября, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, комментируя заявление ВОЗ.

Генсек правительства страны Восходящего солнца отметил, что в больницах Японии это средство применяется при лечении пациентов с COVID-19, напомнив, что ремдесивир «в связи с выявлением определенной эффективности этого препарата в ходе ряда клинических испытаний» получил одобрение японского Минздрава в мае, когда его использование было разрешено в США.

«Насколько мне известно, в настоящий момент Минздрав не считает необходимым пересматривать решение по поводу одобрения (ремдесивира)», - приводит слова Кацунобу Като ТАСС.