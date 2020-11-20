Брифинг в Белом доме закончился перепалкой пресс-секретаря с репортером CNN

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 20 ноября, обычный брифинг в Белом доме закончился перепалкой между официальным представителем вашингтонской администрации Кейли Макинэни и репортером телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

Завершая общение с журналистами, пресс-секретарь президента США попрощалась с ними, поблагодарив всех за «очень хорошие и содержательные вопросы сегодня». Однако корреспондент CNN, как и другие, пыталась прокричать еще один вопрос, пока Макинэни не вышла из зала. И тогда та остановилась и произнесла в микрофоны на трибуне: «Я не даю слова активистам».

«Я не активистка. А вы не отвечали на вопросы с 1 октября. И сегодня ответили лишь примерно на пять, Кейли. Вы не выполняете свою работу, которую оплачивают налогоплательщики», - выкрикнула в ответ Коллинз.

Кейли Макинэни ушла, не дослушав журналистку, передает ТАСС.

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент с Кейтлан Коллинз на регулярных брифингах в Белом доме. Как писал сайт kp.ru, однажды ее оттуда даже выгнали за «неуместные» вопросы Дональду Трампу, запретив впредь посещать официальные мероприятия Белого дома для прессы.