Майя Санду – новый президент Молдавии Фото: REUTERS

Бывший премьер, а ныне глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду – новый президент Молдавии по результатам выборов в 2020 году.

К этому часу Центризбирком республики обработал 100% бюллетеней. За Санду отдали свои голоса более 54% граждан страны, пришедших 15 ноября на избирательные участки.

– Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании, – заявила новоизбранная глава государства журналистам еще до обработки всех протоколов.

Она также назвала свою первоочередную задачу на посту президента – объединение общества и восстановление экономики страны.

– Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. В первую очередь мы должны объединить разобщенное по итогам этих выборов общество, – сказала Майя Санду, выступая перед соратниками в воем избирательном штабе в ночь на понедельник, пока ЦИК подсчитывал голоса.

Победительница добавила, что «нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой».

По данным Центризбиркома, Майя Санду набирает 55,8% голосов пришедших на избирательные участки граждан. Действующего же молдавского лидера Игоря Додона поддержали 44,2% избирателей.

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