Борис Джонсон призовет лидеров G20 обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) британский премьер Борис Джонсон намерен призвать лидеров G20 обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны.

«Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия», - приводит выдержки из будущей речи главы правительства Соединенного Королевства ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Борис Джонсон убежден, что общими усилиями «Большая двадцатка» может преодолеть последствия пандемии COVID-19 «и построить лучшее будущее».

«Наша судьба находится в наших руках. В марте страны G20 пообещали сделать все возможное ради спасения жизни людей. Мы должны придерживаться данного обещания», - с такими словами британский премьер обратится к участникам встречи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях стало известно, что переболевший коронавирусом Джонсон снова ушел на самоизоляцию из-за того, что недавно общался с человеком, больным COVID-19.