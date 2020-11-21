В Турции заявили об отправке своих военных в Азербайджан

В Турции заявили об отправки своих военных в Азербайджан Фото: REUTERS

Военнослужащие сухопутных войск Турции могут вскоре отправиться в Азербайджан. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар, отметив, что турецкие военные уже завершили подготовку

«Турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку», - приводит заявление главы турецкого военного ведомства Anadolu.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 10 ноября.

На следующий день, 11 ноября, после переговоров глава Минобороны России Сергея Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акара подписали меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, после чего президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подготовил указ об отправке военнослужащих республики в Азербайджан. В Кремле заявили, что касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Анкары и Москвы.