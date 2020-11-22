Почему в России нельзя отключить одну квартиру от отопления, пояснил эксперт

Почему в России нельзя отключить одну квартиру от отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Платежки во время отопительного сезона за квартиру. как правило, влетают россиянам в кругленькую сумму. Особенно это касается тех, кто, например, имеет несколько квартир, а живет только в одной. О том, почему в России нельзя отключить квартиру от отопления, kp.ru пояснил гендиректор теплоснабжающей компании ООО «ТеплоЭнергоРесурс» Марсель Жуков.

По словам эксперта, пока такой "опции" для экономии граждан просто на просто не существует.

- Отключить отдельную квартиру от отопления нельзя, поскольку это противоречит принципу работы всей системы. Если перекрыть трубы в одной квартире, замерзнут все соседи вокруг, - объяснил Жуков.

Однако способ не платить за отопление все же есть - вариант переложить плату за него на остальных собственников жилья.

- Тот же принцип, что и с лифтом для первого и второго этажа. Если остальные жильцы дома согласны нести расходы за его содержание, то квартиры, которые им не пользуются, могут не платить. Но на практике получить такое согласие вряд ли удастся, - подытожил специалист.

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