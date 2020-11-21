Датские фермеры устроили «тракторный протест» против массового убийства норок Фото: REUTERS

Около полутысячи фермеров на тракторах выехали на улицы Копенгагена, протестуя против массового убийства норок в Дании из-за мутации коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает издание DR.

Такая же демонстрация прошла и в городе Орхус. Фермеры требуют отставки датского правительства из-за его приказал уничтожить всех норок в стране. Один из участников протеста сообщил, что речь идет не только о судьбе сельского хозяйства и норковой индустрии Дании, но и о демократии.

Сотрудники правоохранительных органов Копенгагена наблюдают за протестом, однако никак не препятствуют демонстрантом. Полицейский инспектор Томми Лаурсен заявил, что ни один из фермеров пока что не был оштрафован.

Фермеры требуют отставки датского правительства из-за его приказал уничтожить всех норок в стране Фото: REUTERS

- Количество тракторов в центре Копенгагена так великов, что одну из улиц планируют обустроить под парковочные места. Мы благодарим водителей города за проявленное терпение, - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте полицейского управления датской столицы.

Напомним, что в начале этого месяца правительство Дании потребовало уничтожить всех норок, которые местные фермы разводят для получения меха, из-за мутировавшей коронавирусной инфекции, найденной у животных. Популяция норок в Дании составляет от 15 до 17 миллионов особей. Местный министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства чуть позже признал данный приказ ошибочным и ушел в отставку.