Датский министр ушел в отставку после скандала с убийством норок Фото: Влад КОМЯКОВ

Министр сельского хозяйства Дании Могенс Енсен ушел в отставку после того, как правительство дало приказ уничтожить всех норок в стране. Именно на него обрушилась вся критика после принятия этого решения.

- Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку из правительства. Могу отметить, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий, - написал Енсен в своем Twitter.

Напомним, к настоящему моменту коронавирус распространился более чем на тысяче норковых ферм в Дании. В связи с этим 4 ноября правительство приняло решение уничтожить всех норок на зверхофермах. Правда, потом выяснилось, что власти не имели на это юридических прав. Они могли требовать забоя норок только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или же сама ферма находится в зоне эпидемической опасности. Позже Енсен назвал такое решение ошибкой и извинился перед заводчиками.

Ранее стало известно о том, что на фермах в Дании уже уничтожили всех норок с коронавирусом. Сейчас местные фермы продолжают контролировать на предмет наличия заболевания.