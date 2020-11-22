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Армения выплатит жителям перешедших Азербайджану районов Карабаха по $600

Финансовую помощь смогут получить люди, которые прожили там не менее трех месяцев
Источник:kp.ru
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Дом правительства Армении в Ереване

Дом правительства Армении в Ереване

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Армении приняло решение предоставить жителям перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха финансовую помощь в размере 300 тысяч драмов (примерно 600 долларов).

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армянского кабинета министров в соцсети.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе