Армения выплатит жителям перешедших Азербайджану районов Карабаха по $600

Дом правительства Армении в Ереване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Армении приняло решение предоставить жителям перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха финансовую помощь в размере 300 тысяч драмов (примерно 600 долларов).

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армянского кабинета министров в соцсети.