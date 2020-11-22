Путин объяснил, почему не поздравил Байдена с победой на выборах в США

Путин объяснил, почему не спешит поздравлять Байдена с победой Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин объяснил, что пока не поздравил ни одного из кандидатов на пост президента США с победой, поскольку необходимо дождаться урегулирования всех юридических деталей. Глава государства считает, что такая отсрочка с поздравлением не скажется на отношения России и Штатов.

- Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные. Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на пост Байдену. Здесь нет никаких проблем. Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела, - объяснил Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент РФ отметил, что поздравлять с победой на выборах или нет – дело каждого отдельного лидера. При этом он напомнил, что в прошлой итерации все слишком рано поздравили с победой Хиллари Клинтон, а потом оказалось, что победил Трамп.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин не поздравил Байдена с победой, поскольку считает корректным дождаться официального подведения итогов выборов.