Правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство сняло ограничения на въезд на территорию России членов семей спортсменов из других государств. Такое распоряжение главы кабинета министров Михаила Мишустина опубликовали в воскресенье, 22 ноября, на официальном сайте правительства РФ.

- В Россию вновь смогут приезжать члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры, - говорится в сообщении.

Для въезда на территорию страны им потребуется только удостоверяющий личность документ и виза, тип которой соответствует цели поездки, добавили в правительстве.

Напомним, что в августе текущего года российский кабмин снял ограничения на въезд в Россию тренеров и спортсменов из других стран, которые с марта не могли приезжать в государства из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае ограничение на въезд сняли для спортсменов и тренеров, которые заключили трудовой договор с российской организацией.