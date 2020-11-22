Трамп осудил СМИ за фейковую информацию о его участии в G20 Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп раскритиковал средства массовой информации за фейковые данные о его участии в G20. Некоторые издания написали, что Трамп якобы не выступал на саммите Группы двадцати, который состоялся в минувшую субботу, 21 ноября.

- Сейчас прибыл на виртуальный G20. Я был тут и вчера, однако некоторые СМИ, распространяющие фейковую информацию, не сумели сообщить об этом как следует. Как и всегда. Они сообщили, что я не выступал, но вы можете ознакомиться с моим выступлением, - написал Дональд Трамп на своей странице в Тwitter.

В частности, американский телеканал CNN в публикации о начале виртуального саммита G20 показал фотографию Трампа на поле для гольфа и предположил, что президент США не собирается принимать участие в мероприятии, посвященном борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, что в минувшую субботу лидеры стран G20 собрались на саммит в формате видеоконференции. На мероприятии выступил и российский президент Владимир Путин.