Путин заявил о готовности России предоставить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех, а Россия готова предоставить ее всем нуждающимся государствам.

- Масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся разработки, чтобы обеспечить вакциной весь мир. Конкуренция может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, - отметил Владимир Путин.