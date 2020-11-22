Российский ученый сообщил о способе нейтрализовать коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский ученый, кандидат биологических наук Александр Тышковский рассказал о потенциальном способе нейтрализовать коронавирус с помощью белка ACE2, через который инфекция попадает в клетки организма. Об этом биоинформатик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

- Этот белок – наше слабое место, которым пользуется коронавирус. Но недостаток можно превратить в преимущество. Рецепт инновационного лекарства прост: необходимо ввести в кровь инфицированному дополнительные копии белка ACE2, - объяснил эксперт.

После этого рецепторы свяжут шипы коронавирусной инфекции и не позволяет ей атаковать клетки, считает ученый. Первые исследования данной теории показали, что давление белка надежно нейтрализует коронавирус, мешая ему «захватить» клетки.

- ACE2 действительно подает большие надежды как новый препарат от коронавируса. По итогам клинических испытаний мы узнаем, насколько хорошо оно проявит себя на практике, - заключил Александр Тышковский.

Ранее разработчик российской вакцины от коронавируса сообщил, что цена на «Спутник V» будет значительно ниже, чем стоимость западных препаратов, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna