Стоимость «Спутника V» будет ниже, чем у западных вакцин, сообщил производитель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет значительно ниже, чем стоимость западных препаратов, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил производитель отечественной вакцины в Twitter.

В сообщении говорится, что объявленная стоимость вакцины Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за одну дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Дело в том, что для этих западных вакцины, как и для «Спутника V» необходимы две дозы на человека, чтобы сформировать устойчивую иммунную реакцию.

- Цена «Спутник V» будет значительно ниже, чем объявленная стоимость Pfizer и Moderna, - говорится в сообщении.

«Спутник V», разработанный центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. В настоящее время препарат проходит пострегистрационные испытания, участие в которых принимают 40 тысяч добровольцев. 20 тысяч человек уже получили первую дозу отечественной вакцины, более 16 тысяч – и первую, и вторую. Исследования показали, что эффективность препарата составляет более 92%.