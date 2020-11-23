Иммунолог описала опасные последствия аллергии на кашу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каша очень важный и полезные продукт для организма человека. Она богата многими веществами и есть ее на утро в качестве правильного начала дня приучают еще в детском возрасте. Однако иногда каша может вызвать аллергию. О том, почему это происходит и какие могут быть последствия, kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, член Европейской и Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Олеся Иванова.

По словам специалиста, безусловно, у людей есть разные виды проявления реакции организма.

- Если имеется аллергия на злаки, скорее всего будет аллергия и на пыльцу луговых трав (поллиноз, проявляющийся в период цветения луговых трав, обычно это май-июнь или начало июля). Она проявляется в форме орального аллергического синдрома, - объяснила Иванова.

При этом, даже если человек сдал анализы и у него на определение иммуноглобулинов G к продуктам питания, включили злаки, то это может быть недостоверным. Объясняется это тем, что на данный момент их не рекомендуют, поскольку в них нет диагностической ценности. Кстати, что касается самой каши, то теоретически, аллергия возможна любой ее вид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит с организмом при аллергии на кашу у взрослых

Эксперты раскрыли, почему возникает такая реакция, чем она опасна и почему иногда за аллергию принимают иные болезни (подробности)