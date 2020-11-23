Врачи рассказали о главных ошибках при сдаче теста на коронавирус

Врачи предостерегли от нескольких ошибок при взятии тестов на COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские вирусологи рассказали о правилах подготовки к тестированию на коронавирус, чтобы снизить риск получения ошибочного результата.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала в интервью РБК, что перед взятием мазка нельзя принимать пищу или полоскать рот антисептическим раствором, высмаркиваться или промывать нос.

Кроме того, результат теста может оказаться ложным, если человек почистит зубы, попьёт или покурит в течение трёх часов перед взятием мазка, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.