Путин назвал слишком долгим ожидание тестов на коронавирус по 48 часов

Путин призвал сократить срок выполнения теста на коронавирус Фото: REUTERS

Норматив по результатам ПЦР-диагностики на коронавируса в 48 часов - слишком долгий, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что ни одна тест-система для выявления коронавируса не даёт стопроцентного результата.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила в ответ, что 48 часов остаётся предельным сроком выполнения теста на коронавирус, однако президент призвал постараться сократить его.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России результаты теста на коронавирус будут приходить в течение 48 часов. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В документе также сказано, что теперь людям, контактировавшим с заражёнными коронавирусом, можно покидать карантин спустя 14 дней после его начала, не сдавая тест. Однако это изменение касается только тех контактных, у кого не проявились никакие симптомы COVID-19.