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Приложение для оформления ДТП заработало по всей России

Процедура оформления аварии через приложение занимает примерно 15 минут
Ксения АНУФРИЕВА
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Приложение для оформления ДТП заработало по всей России

Приложение для оформления ДТП заработало по всей России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобильное приложение для оформления ДТП без вызова ГИБДД «Помощник ОСАГО» успешно заработало по всей территории России. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили представители Российского союза автостраховщиков.

С помощью этого приложения водители могут оформить дорожно-транспортное происшествия, не вызывая сотрудников ГИБДД. При этом электронное извещение равноценно привычному бумажному. Процедура оформления аварии через приложение занимает примерно 15 минут.

Приложению также добавили новые функции: теперь можно оформить ДТП даже при наличии разногласий у водителей. Кроме того, оформление через приложение стало доступно для автомобилей, которые принадлежат юридическим лицам, хотя ранее пользоваться им могли только физические лица.

Разработали «Помощник ОСАГО» российский Центробанк и Российский союз автостраховщиков при поддержке Минцифры. Некоторые данные о документах для извещения: водительское удостоверение и ОСАГО, поступают напрямую из кабинета автомобилистов на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам ДТП следует только проверить их достоверность и сфотографировать место происшествия, следуя подробным подсказкам.

Напомним, что с ноября прошлого года эксперимент по электронному извещению об аварии через это приложение стартовал в пяти российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ленинградской областях.