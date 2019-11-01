Инспектор не нужен: Оформить ДТП теперь можно с помощью смартфона

Небольшие аварии и раньше можно было оформлять самостоятельно, теперь же в этом помогут гаджеты. В России запустили приложение «Помощник ОСАГО», которое позволит разъехаться участникам ДТП за какие-то 15 минут. Если, конечно, в аварии поучаствовали не больше двух машин, обошлось без пострадавших, а водители и без инспектора ГИБДД понимают, кто виноват.

- Суперсервис по оформлению европротокола в тестовом режиме начал действовать с 1 ноября 2019 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, - рассказал Максим Паршин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. - Пока суперсервис работает в тестовом режиме, ждем обратной связи от пользователей. Планируется, что в полном объеме по всей стране он будет доступен в 2021 году.

Воспользоваться им может любой гражданин РФ, если авария случилась с ним на территории этих регионов.

Приложение «Помощник ОСАГО», будет доступно тем, у кого есть профиль на портале Госуслуг - gosuslugi.ru. Чтобы не перепутать, проверьте — разработчиком нужного приложения является Российский союз автостраховщиков.

КОНКРЕТНО

Как пользоваться приложением

1. Скачать бесплатное мобильное приложение «Помощник ОСАГО» и зарегистрироваться в нем. Об этом лучше позаботиться заранее. Оно должно быть у обоих участников аварии.

2. Зайти в него одному из участников и начать оформление извещения о ДТП. Данные о водительском удостоверении и полисе ОСАГО автоматически подгружаются из вашего цифрового профиля на Госуслугах.

3. Сделать фото ДТП, подтвердить отсутствие пострадавших и указать, являетесь ли вы виновником аварии. После приложение генерирует QR-код и ссылку на ДТП с извещением.

4. Второму участнику ДТП отсканировать этот QR-код камерой мобильника. Или же пройти по ссылке. И также начать заполнение своей части.

5. Обоим участникам — каждому у себя - внести данные о ДТП:

- время и место;

- контакты свидетелей;

- обстоятельства аварии;

- место первоначального удара автомобиля;

- повреждения с отметками и фото.

6. Обоим участникам подтвердить созданный системой документ.

7. Дождаться уведомления о регистрации заявления, которое автоматически направляется страховым компаниям.

8. Покинуть место ДТП.

9. Можно подать заявление на возмещение ущерба от ДТП. Оно будет заполнено автоматически. А после рассмотрения страховая компания выберет ремонтную мастерскую и вышлет контакты автосервиса клиенту.