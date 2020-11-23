Роскомнадзор возбудил дело против Google за отказ удалять сайты с запрещенной в РФ информацией

Google оштрафуют за отказ удалять запрещенные в РФ ресурсы Фото: pixabay.com

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи. В частности, по данным ведомства, IT-корпорация не удаляет из поисковой выдачи 30% сайтов с запрещенной в России информацией.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC . Компании вменяется неисполнение требования российского законодательств… В среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% опасного контента», - сказано в сообщении Роскомнадзора.

Специалисты ведомства обнаружили, что по запросу Google выдает информацию с сайтов, доступ к которым запрещен в России – это касается экстремистских, порнографических или, например, суицидальных ресурсов.

Google не стал возражать по поводу составленного ведомством акта, поэтому возбуждено дело по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ и частей 1 и 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы». Это уже не первое нарушение компании по данному обвинению.

По данным обвинениям, американской IT-корпорации как юрлицу грозит штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России.