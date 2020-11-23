Мурашко рассказал, как обстоит ситуация с обеспечением лекарствами в регионах

Мурашко рассказал, как обстоит ситуация с обеспечением лекарственными препаратами в регионах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса рассказал, как обстоит ситуация с обеспечением лекарственными препаратами в регионах.

"По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, [но] пока еще от идеальной остается далека", - сказал он.

Мурашко отметил, что 58 субъектов РФ "отработали неплохо" выделенные для закупки лекарственных препаратов средства.

"Мы видим, что количество заключенных контрактов растет на амбулаторном этапе по поставке лекарственных препаратов. Согласно оперативным данным, количество законтрактованных средств составляет на сегодняшний день практически 75%. Также по 22 субъектам мы дали рекомендации по ускорению данного раздела работы", - сказал министр.

На заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию в регионах с коронавирусом. Она отметила, что наиболее высокие значения по заболеваемости зафиксированы на Алтае, в Карелии, ЯНАО, Санкт-Петербурге и Москве.