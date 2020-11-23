Попова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация в регионах с коронавирусом разная, наиболее высокие значения по заболеваемости в том числе на Алтае, в Карелии, ЯНАО и Санкт-Петербурге. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией в понедельник, 23 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Самая высокая суточная заболеваемость - в Карелии, Горном Алтае, на Ямале, в Петербурге, Мурманской области, Коми, Туве, Хакасии, Магаданской и Архангельской областях, Бурятии, Псковской и Новгородской областях, - перечислила руководитель ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили рекордное число новых зараженных коронавирусной инфекцией: 25 173 человек, общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране достигло отметки в 2 114 502.

При этом больше всего новых зараженных нашли в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Нижегородской и Свердловской областях.