Из новой работы Бэнкси в Ноттингеме украли сломанный велосипед. Фото: страница Бэнкси в Instagram

Старый сломанный велосипед, которым известный британский уличный художник Бэнкси дополнил граффити на стене дома в Ноттингеме, был украден. Кому могла понадобиться часть произведения искусства, простоявшая на улице больше месяца, неизвестно, пишет издание Guardian.

Бэнкси изобразил на стене здания девочку, которая крутит хулахуп, в роли которого выступила велосипедная шина. Рядом с граффити художник пристегнул к столбу сломанный велосипед с одним колесом.

Граффити появились 13 октября, однако в конце ноября местные жители забили тревогу: велосипед внезапно пропал. Первой это заметила учитель местной начальной школы Трейси Джейн.

- Очень жаль, если кто-то забрал его. Это крайне неуважительно не только по отношению к Бэнкси, но и ко всему Ноттингему. Многие местные жители расстроены случившимся, - посетовала преподаватель. Полиция и власти города сообщили, что им ничего не известно об исчезновении велосипеда.

Однако, как пишет в понедельник, 23 ноября, вещательная корпорация Би-би-си, пропавший велосипед уже заменили новым: тоже без заднего колеса. Сам Бэнкси не прокомментировал ни пропажу, ни замену велосипеда.

Бэнкси – британский уличный художник-загадка, настоящее имя и лицо которого никому не известно. Его ироничные работы периодически появляются на улицах городов Великобритании и даже неоднократно уходили на аукционах за шестизначные суммы.

Художник также не раз занимался благотворительностью: этим летом он купил судно для спасения беженцев из Северной Африки, которые пытаются попасть в Европу через воды Средиземного моря.