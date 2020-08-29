Неуловимый художник Бэнкси купил яхту для спасения беженцев из Северной Африки

Яхта получила имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель Фото: REUTERS

Британский уличный художник Бэнкси, который до сих умудряется оставаться анонимным, купил судно для спасения беженцев из Северной Африки, которые пытаются попасть в Европу через воды Средиземного моря.

Яхта вышла в свое первое плаванием под немецким флагом несколько дней назад и получила имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель. Капитаном корабля стала командовавшая несколькими неправительственными судами Пиа Клемп. Мореплаватель за время своей карьеры спасла тысячи людей, которые бежали из своей страны пытались переправиться за рубеж через воду на самодельных хлипких лодках.

Как сообщает издание The Guardian, Бэнкси, восхищенный героизмом Клемп, сам связался с ней. Художник объяснил, что освещение проблемы беженцев принесло ему достаточно много денег, но тратить их на себя он собирается, поэтому предлагает капитану купить новое судно для спасения утопающих беженцев.

Выбор пал на моторную яхту длиной в 31 метр, ранее принадлежавшую таможенным органам Франции. Экипаж «Луизы Мишель» составляет десять человек. На корабле теперь красуется отличительное граффити художника, изображающее девушку в спасательном жилете и с кругом в форме сердца в руках.

18 августа судно, выкрашенное лично Бэнкси в розовый цвет, вышло в Средиземное море, в котором взяло на борт 89 беженцев, в том числе 14 женщин и четверых детей. Более недели корабль бороздил море в поисках спокойной гавани. Команда опасалась, что судно может догнать и остановить «так называемая ливийская береговая охрана», чтобы забрать беженцев обратно в лагерь на территории Ливии.

18 августа судно вышло в Средиземное море в котором взяло на борт 89 беженцев Фото: REUTERS

Этого не произошло, однако экипаж столкнулся с другой бедой: 29 августа «Луиза Мишель» подала сигнал об аварийной ситуации на борту судно из-за нехватки места. В поисках порта корабль по дороге принял к себе еще 130 беженцев. С учетом предыдущих 89 человек количество людей на борту почти достигло 220 при вместимости только лишь в 120 пассажиров.

В настоящее время судно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне. Несколько человек на борту страдают от полученных в ходе побега травм.