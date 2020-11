Россиянка вышла в финал финского конкурса талантов – на кону 20 000 евро

Петербурженка Наталья Царикова (справа) приняла участие в телешоу Финляндии All Together Now Suomi и вышла в финал Фото: Instagram.com

Петербурженка Наталья Царикова приняла участие в телешоу Финляндии All Together Now Suomi и вышла в финал. Если она победит, сможет получить приз в 20 тысяч евро.

Девушка выступает в составе финской рок-группы Nightwish с композицией Nemo и даже стала рекордсменом конкурса набрав 88 баллов из 100 возможных при оценке жюри.

Царикова рассказала, что впервые участвует в столь масштабных конкурсах, и надеется на победу в финале, который пройдет 19 декабря 2020 года, пишет РИА «Новости».

Конкурс, в котором участвует россиянка, представляет собой аналог британского All Together Now. Но в финской версии около 100 членов жюри, которые должны встать, если им понравилась композиция участника. Баллы присуждаются за каждого поднявшегося члена жюри.

