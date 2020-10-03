Пишет шансон, вяжет, посещает фитнес и бассейн: 91-летняя блокадница из Петербурга выиграла шоу «Голос.60+»

Фото: Максим Ли

Пока школьники наслаждаются началом каникул, в бой в проекте «Голос.60+» пошли одни — нет, не старики — бодрые и жизнелюбивые бабушки и дедушки.

Финалистами третьего сезона шоу стали Валерий Кучеренко (63 года, Иртышск, Казахстан), Петр Таренков (60 лет, Санкт-Петербург), Ирина Аникина (61 год, Нижегородская область), Вячеслав Ольховский (64 года, Грозный), Татьяна Шупеня (61 год, Ленинградская область), Галина Грозина (73 года, Амурская область), Всеволод Ушаков (82 года, Санкт-Петербург), Дина Юдина (91 год, Санкт-Петербург).

И первым в суперфинал вышел потомственный артист, отец которого солировал в свое время в Александринском театре, Петр Таренков. Преподаватель из Петербурга с заметным преимуществом выиграл голосование после исполнения романса Александра Глебова на стихи Дмитрия Глебова «Вдоль по улице метелица метет».

Петра Таренкова. Фото: Максим Ли

За ним к победе на шаг приблизилась самая опытная участница третьего сезона шоу, 91-летняя Дина Юдина — тоже из Петербурга. Бабушка настолько проникновенно спела песню «Если б не было войны» из фильма «Приказ: огонь не открывать». Дина Ивановна, имеющая статус блокадницы, посвятила номер погибшим во время ВОВ. А Дмитрий Нагиев напомнил тем, кто бряцает оружием до сих пор, что пора бы остановиться.

Замдиректора знаменитого музея «Кижи» Ирина Аникина, проникновенно и душевно, в стиле Аиды Ведищевой спев «Колыбельную» Анны Герман, стала третьей суперфиналисткой проекта.

Ну, а четвертым участником заключительного этапа третьего сезона шоу «Голос.60+» стала Татьяна Шупеня. С подростковым азартом вокалистка справилась с задорным рок-н-роллом от Жанны Агузаровой, популярной советской песней «Не упрекай». И зрители ей поверили.

Татьяна Шупеня. Фото: Максим Ли

После того, как четверо избранных спели по одной песне, стало очевидно: этот сезон шоу — и по таланту, и по исторической справедливости — должна выиграть Дина Юдина. Самая взрослая и опытная участница проекта, работавшая в свое время и в научной библиотеке, и в НИИ, и адвокатом, спела песню «На тот большак» из картины «Простая история» эстетически безупречно и максимально честно.

И была вознаграждена большинством голосов. В заключительном противостоянии вокалистка опередила Петра Таренкова почти на 20% голосов и выиграла с результатом 59,6%. Дина Ивановна не сразу поняла, что выиграла, но осознав это, едва сдерживала слезы.

Финальное голосование

- Дина Ивановна, вы же не сразу начали петь? Как складывалась ваша судьба?

- Вообще, я отдала библиотечному делу 14 лет. Пять лет заведовала научно-технической библиотекой. Работала три года социологом. В нерабочее время водила автобусные экскурсии Ленинград- Москва. Затем 15 лет отработала адвокатом в Мурманской коллегии адвокатов. Работала старшим инженером в отделе научно-технической информации аккумуляторного института. Организовала всесоюзный семинар для библиотечных работников аккумуляторной промышленности, за что получила благодарность.

- Кто болел за вас? И чем заняты потомки? Тоже связаны с музыкой?

- Сын, он в детстве учился в хоровом училище им. М. И. Глинки, а по профессии инженер-геодезист. Невестка — артистка хора Мариинского театра. Еще внучка — артистка балета, она училась в академии им. А. Я. Вагановой. Еще внук — работает доктором в частной клинике. А еще две правнучки. Тоже поддерживали.

- Что еще увлекает вас, кроме музыки?

- Прикладное искусство: я вяжу. Кроме того, сочинила три шансона, немного пишу стихи, посещаю бассейн и фитнес.

Лучшим наставником третьего сезона проекта «Голос.60+» зрители выбрали Льва Лещенко.