ООН оценила выход США из Договора по открытому небу Фото: REUTERS

ООН выразила сожаление по поводу выхода США из Договора по открытому небу и призывала остальных участников оставаться в соглашении.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 22 ноября, истекли полгода, который были у властей США, чтобы передумать выходить из Договора по открытому небу. Соглашение в 1992 году подписали 35 государств, теперь их осталось 34. Документ работал на формирование доверия между странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона сожалеет о данном решении США и считает, что оно делает договор нежизнеспособным.