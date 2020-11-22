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Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Представитель Кремля считает, что это делает договор нежизнеспособным
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сожалеет о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мы сожалеем о данном решение и считаем, что выход американской стороны из данного договора делает этот договор далее нежизнеспособным, - заявил пресс-секретарь российского президента в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты официально вышли из Договора по открытому небу. Министерство иностранных дел России заявило, что Москва продолжит добиваться твердых гарантий выполнения обязательств по этому соглашения от оставшихся в договоре стран.

ДОН был подписал в 1992 году, в силу вступил в 2002 году. Он является одной из мер по укреплению доверия между государствами: соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. В настоящее время в договоре остались 34 страны.