В России ввели новые водительские удостоверения и ПТС

МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительское удостоверение и паспорт транспортного средства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будет написано "Водительское удостоверение" на русском, французском и английском языках: "Permis de conduir" и "Driving Licence". Надпись будет сиреневого цвета на трёх разных строках.

В ПТС теперь будет указано количество пассажирских мест, допустимая максимальная масса и проведённые ранее проверки органами внутренних дел.

В СТС (свидетельстве о регистрации транспортного средства) будут указаны мощность двигателя в лошадиных силах и таможенные ограничения.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, с 1 января 2020 года в России стало можно зарегистрировать автомобиль и получить на него номера не только в ГИБДД, но и в автосалоне.