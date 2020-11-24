Голикова назвала регионы России, где заполненность коечного фонда стала критичной

Наиболее критичная ситуация с местами в больницах для больных коронавирусом COVID-19 сложилась в шести регионах РФ, сообщила Татьяна Голикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России занято более 78% коечного фонда страны. В 43 регионах больницы заполнены выше среднего показателя, а в шести регионах ситуация достигла критичного уровня - там занято более 90% мест в стационарах, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время координационного совета уполномоченных по правам человека.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге занято уже 90,3% коечного фонда, в Республике Коми - 90,6%, в Ивановской области - 92%, в Мордовии - 92,1%, в Орловской области - 92,7%, в Республике Крым - 93,6%.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, за минувшие сутки в России было выявлено 24 326 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах. Погиб 491 заболевший, а выздоровело 23 226 человек. Больше всего новых заражённых выявлено в Москве - 5 838 человек. За всё время эпидемии в стране выявлено 2 138 828 случаев коронавируса.