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Коронавирус Covid-19

Назван продукт, способный уберечь легкие от коронавируса

Врачи советуют включать в рацион яйца и животные жиры
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Врач заявила, что куриные яйца способны уберечь легкие от коронавируса

Врач заявила, что куриные яйца способны уберечь легкие от коронавируса

Фото: Надежда СЕРГЕЕВА

Обычные куриные яйца улучшают состояние легких и даже могут облегчить течение коронавируса. Такую мысль высказала врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, белок яйца идёт на построение иммуноглобулинов, а это помогает противостоять инфекции.

- Жировые компоненты желтка входят в состав стенок альвеол, они поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом. Отсутствие жиров в рационе приведёт к клеточной гипоксии, - рассказала диетолог в интервью "Аргументам и фактам".

В связи с этим Королева советует обязательно включать в рацион яйца и животные жиры.

Ранее ученые назвали симптом, который может свидетельствовать о заражении коронавирусом. По мнению специалистов, один из первых признаков - это металлический привкус во рту. В целом, у многих пациентов притупляется вкус, а у некоторых он и вовсе пропадает. Это происходит и при других респираторных инфекциях из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия.

Распространение коронавируса в мире