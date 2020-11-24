Шесть девственниц попали в долговое рабство, желая продать невинность за миллион рублей Фото: EAST NEWS

История, достойная сериала, произошла в Московской области. С 2017 года двое приятелей лишали девственности молодых девушек, а когда половой акт был совершен, заставляли жертв писать расписки на крупные суммы.

Когда следователи распутали всю цепочку и установили жертв, трудно было поверить, что такое возможно в наше время. Тем не менее, схема работала и приносила свои дивиденды.

Как стало известно сайту mk.ru, все началось три года назад. Двое приятелей из Сергиева Посада (студент вуза и 37-летний предприниматель) придумали необычную аферу. Создали в соцсети два аккаунта от женского имени и разместили там коммерческое предложение.

Объявление гласило, что состоятельный и опытный в сексуальном плане мужчина лишит девственности девушку. Естественно, не за просто так, а за хорошее вознаграждение. Предприниматель не скупился и обещал заплатить за половой акт целый миллион рублей.

Казалось бы, кто клюнет на такую уловку? Но желающие подороже продать невинность нашлись, целых шесть 18-20 летних девушек откликнулись и согласились на встречу. Одна специально приехала в Москву из Краснодарского края.

Жертв встречали на ВДНХ, а после везли в Сергиев Посад на квартиру к студенту. Примечательно, что для перевозки жертв использовали машину жены старшего партнера, своего транспортного средства у него не было.

Уже в квартире происходило то, ради чего собрались «состоятельные» мужчины и желающие заработать девушки. Это был единственный пункт объявления, который выполняли горе-бизнесмены.

Дальше мечты девушек о больших деньгах разбивались о коварство: оказывалось, что мужчины снимали весь процесс на видео и обещали разместить ролик в интернете, если жертва не напишет расписку на 3 миллиона рублей.

Подписав долговое обязательство, девушка и думать боялась про обращение в полицию, так как мужчины грозили не только опорочить ее честное имя, но и пустить в ход финансовые рычаги. Только одна жертва все же написала заявление.

Следователи установили всю преступную цепочку. Оказалось, что требовать деньги с жертв мужчины вовсе не собирались, а затеяли предприятие ради удовольствия, но это никак не смягчило их вину.

Материалы уголовного дела дошли до суда, в итоге оба участника бизнес-схемы получили от 8 до 12 лет тюрьмы. Больше досталось старшему партнеру, так как за ним числилось еще несколько преступлений. Например, он присвоил дом и квартиру в Сергиевом Посаде, жилье ранее принадлежало местным алкоголикам.