«Мне 16 лет. Продам девственность. Дорого»: в Москве стали чаще задерживать девушек, зарабатывающих на своей «первой ночи»

На днях в Москве взяли мужчину, который пытался продать девственность 16-летней школьницы. Своднику 32 года. Уроженец солнечного Узбекистана по имени Саид. Вечером 9 июля сутенер привел девушку на встречу с клиентом - в кафе на востоке города. «Покупатель» познакомился с Викой и всем остался доволен. (Хотя даже по фигуре Вики видно, что она еще подросток). Саиду он передал гонорар - 500 тысяч рублей. Когда приезжий пересчитывал купюры, его со школьницей и задержали. С поличным, так сказать.

На допросе Вика рассказала, что «просто хотела заработать», а Саид - один из ее посредников...

«ХОЧЕШЬ, Я ЕМУ ТЕБЯ ПОКАЖУ?»

Девушка - не москвичка. Она из небольшого поселка в Чувашии. Некоторое время назад с ней в соцсетях подружился некий Юрий. Вежливый такой, культурный. Через какое-то время начал задавать Вике вопросы о сексе. Интересно, что к родителям школьница после этого не побежала, в продолжала общаться с мужчиной. Дальше - больше. Юрий наделал много комплиментов внешности девчонки. Потом справился, девственница ли она. (Да, девственница). А не хотела бы, чтобы первый раз был с опытным мужчиной? С таким мужчиной, который мог бы хорошо заплатить. В переписке с Юрием Вика откровенничает: да, хотела бы, чтобы первый раз был со взрослым мужчиной. И да, хотела бы получить за это деньги. Даже сумму называет: 5 тысяч долларов. Через какое-то время Юрий вышел с конкретным предложением:

Вика - школьница из небольшого поселка в Чувашии.

«Один мой знакомый ищет девственницу. Готов рассмотреть варианты. Если хочешь, я ему могу показать тебя».

Вика готова. Юрий осторожно интересуется: не рассказала ли она об их общении родителям? Но девушка, оказывается, и не думала. Это их общий секрет.

Юрий познакомился с Викой в соцсети.

«Ты мне очень запала как человек, - «разводит» развесившую уши школьницу Юрий из интернета. И он такой заботливый! - Пусть лучше это случится под моим контролем. Я хоть буду знать, кто тебя лишает девственности и предварительно поговорю, чтоб все прошло аккуратно и вежливо».

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Вскоре Вика отпрашивается у родни на пару дней к подруге, которая живет в Казани. На самом деле подруга заранее проинструктирована, что Вику нужно в случае чего «прикрыть». Сама девушка садится на поезд до Москвы. В столице ее встречает тот самый посредник Саид. (Следствие, кстати, считает, что от имени Юрия с девушкой переписывался он же). Ну а дальше вы знаете. Человек, которому предложили заплатить за ночь с 16-летней девственницей, сообщает об этом в полицию. И на встречу приезжает не один...

В Следственном комитете рассказывают, что итоговая цена, за которую Саид предлагал Вику - 500 тысяч рублей. Себе он собирался оставить за посредничество почти половину.

Выступивший в качестве посредника Саид после задержания.Фото: Кадры оперативной съемки

- Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми», - уточняют в СК. - Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.

Из Москвы, естественно, звонят ничего не подозревающим родителям Вики, которые уверены, что та у подруги. Скандал! Спасенную школьницу отправляют домой.

При этом в полиции рассказывают, что в наше время соцсетей и моментального коннекта с любой точкой мира такие истории становятся распространенным явлением.

«ПОМОЖЕМ!»

Пожалуй, самая громкая похожая история последних лет произошла весной прошлого года. Тогда в аэропорту «Домодедово» задержали двух «сутенерш», которые пытались продать в Турцию подружку-девственницу. Задержанные оказались весьма интересными личностями. Одна - 21-летняя финалистка конкурса красоты «Миссис Россия», мастер спорта по художественной гимнастике, дочь сотрудников полиции из Владимира (папа полковник, мама майор) Ксения Старикова. Другая - фотомодель Татьяна Петрова (ей тогда было 19). Их подружка, которая в этой истории была объявлена потерпевшей, оказалась жительницей подмосковного Серпухова. Ей как раз накануне исполнилось 18 лет. Красивая девушка, из приличной семьи, школу закончила с отличием.

- Я приехала сюда, чтобы свести подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность, - заявила Старикова на первом допросе.

Следователь по особо важным делам московского следственного отдела СК на воздушном и водном транспорте Петр Фадеев рассказал «КП», как развивались события:

- Потерпевшая увидела в новостях сюжет, как кто-то пытался продать девственность. В разговоре с подругами она упомянула, что с мужчинами еще никогда не встречалась и за большие деньги была бы не прочь продать такой «товар».

Среди подруг была та самая Таня Петрова. Через какое-то время она рассказала об этом разговоре своей подруге по модельному бизнесу Стариковой. Та быстро сориентировалась: так давай поможем подруге найти желающего состоятельного человека!

Ксения Старикова (слева) и Татьяна Петрова пытались продать в Турцию подружку-девственницу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДОЧЬ ПОЛКОВНИКА ПОЛУЧИЛА УСЛОВКУ

По словам Фадеева, бывшая гимнастка-чемпионка состояла в закрытых чатах, где представители богатых мужчин ищут для них временных спутниц. На сообщение Ксении откликнулся потенциальный клиент. Переписка длилась несколько недель. По запросу клиента девушку из Серпухова нужно было переправить в Турцию. С «покупателем» она должна была встретиться уже там.

Девушки объявили цену - 1,5 млн. рублей. Вроде как миллион рублей должна была получить сама девственница, по 250 тысяч - ее посредницы.

«Невесту» привезли в «Домодедово», купили ей билет на самолет. И как только представитель клиента передал Стариковой и Петровой деньги, из засады выскочили оперативники.

Уголовное дело возбудили по той же статье - «торговля людьми». В следствии подозревали, что Старикова может быть причастна к другим подобным «продажам». Но в итоге доказать ничего не смогли. Несколько месяцев назад девушка, по словам адвоката Максима Мурунова, получила условный срок. Приговор смягчили, потому что Старикова воспитывает маленькую дочь.

- Мы вообще всегда считали, что следствие неправильно квалифицировало преступление, - говорит Мурунов. - Все-таки «торговля людьми» это нечто другое. Это если человека похищают, забирают документы. А тут была воля самой девушки, которую назвали потерпевшей. Она ведь сама просила: помогите найти мужчину, который за это заплатит. А те просто решили заработать на посредничестве. У нас же в стране рыночная экономика, да?

ИДЕЯ ФИКС

Рыночная экономика...

- Да, похожие дела периодически возникают, - рассказал «КП» оперативник одного из московских окружных УВД. - Но чтоб именно выставляли на продажу девственность и искали под это клиента - это редкие случай. Мало кому интересна такая идея фикс. Обычно подобные дела касаются секса за деньги с участием девушек из эскорт-услуг, которым предлагают работу за границей.

По словам нашего собеседника, чаще всего следствие старается завести уголовное дело по уже упоминавшейся статье «торговля людьми». Однако это не всегда удается доказать.

- Например, девушка придерживается той линии, что она просто была бы не против встретиться с мужчиной и получить за это деньги. Мол, развитие отношений мужчины и женщины - частная жизнь. Тогда максимум что можно сделать - привлечь ее саму за занятие проституцией. А это не уголовная, а административная статья. Она предусматривает штраф до полутора до двух тысяч рублей.

Подобные истории всегда вызывают бурю возмущения. Докатились!

Да. Увы. Но это, как объясняют юристы, больше вопрос морали.

Хотя есть и еще один аспект.

- С одной стороны, квалификация историй про девственниц как торговлю людьми выглядит преувеличением, - говорит адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - И вот почему. Пару лет назад оперативники ГУУР МВД были уличены в том, что их «штатный» провокатор пачками «выявлял» случаи якобы торговли людьми. А на самом деле он втирался в доверие к сводникам, которые организовывали эскорт-услуги и просил за деньги «организовать ему девочку». Проституцией это назвать было сложно, а вот вести разговор в нужном провокатору русле (с записью на диктофон, - Авт.) легко получалось. Например, он настойчиво повторял своднику фразу «вы же понимаете, что я могу делать с девушкой всё, что угодно?» Впоследствии это оценивалось следствием, как подавленная воля «продаваемой», будто бы бессильной воспрепятствовать сделке. Если же отбросить желание полиции делать показатели на подобных историях, то сводник и девушка подлежат привлечению по административному законодательству за занятие проституцией.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Образ успешной жизни детям формируют ток-шоу и картинки в Инстаграме»

- Если говорить о 16-летней девушке, которая приехала продавать свю девственность в Москву, здесь у нас целый пучок проблем, - говорит возрастной (детский) психолог Анфиса Калистратова. - В этом возрасте наши нынешние подростки - все еще дети. У них и близко еще нет такого же жизненного опыта, который был у 16-летних в советское время. В первую очередь это из-за кризиса культуры и системы образования. Родители работают целыми днями, считая, что воспитание даст школа, где дети проводят большую часть суток, а школа больше не воспитывает! Образ успешности в жизни формируют телевизионные ток-шоу и соцсети, красивые картинки в Инстаграме. И ребенок, подросток, хочет быть таким же успешным, как эти люди из компьютера или из ТВ. Дети уже в своем возрасте заточены на желании иметь много денег. Размышляют: что у меня есть, чтобы получить деньги? «Идеи» и модель поведения они черпают из как раз информационного мусора, который есть в Интернете или на телеканалах. У меня банальный совет: именно родители должны закладывать в ребенке стремление к успеху, при этом подсказывая, какие для этого есть пути. И начинать это нужно в раннем возрасте, в 3 года, в 5 лет, а не когда дети уже выросли.

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