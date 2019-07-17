2019-07-17T15:59:14+03:00
Общество

«Мне 16 лет. Продам девственность. Дорого»: в Москве стали чаще задерживать девушек, зарабатывающих на своей «первой ночи»

"КП" рассказывает истории того, как ловят сводников и их "жертв" [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
Поделиться:
Комментарии: comments1
За попытку продать девственность за 500 тысяч рублей следователями возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».За попытку продать девственность за 500 тысяч рублей следователями возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На днях в Москве взяли мужчину, который пытался продать девственность 16-летней школьницы. Своднику 32 года. Уроженец солнечного Узбекистана по имени Саид. Вечером 9 июля сутенер привел девушку на встречу с клиентом - в кафе на востоке города. «Покупатель» познакомился с Викой и всем остался доволен. (Хотя даже по фигуре Вики видно, что она еще подросток). Саиду он передал гонорар - 500 тысяч рублей. Когда приезжий пересчитывал купюры, его со школьницей и задержали. С поличным, так сказать.

На допросе Вика рассказала, что «просто хотела заработать», а Саид - один из ее посредников...

«ХОЧЕШЬ, Я ЕМУ ТЕБЯ ПОКАЖУ?»

Девушка - не москвичка. Она из небольшого поселка в Чувашии. Некоторое время назад с ней в соцсетях подружился некий Юрий. Вежливый такой, культурный. Через какое-то время начал задавать Вике вопросы о сексе. Интересно, что к родителям школьница после этого не побежала, в продолжала общаться с мужчиной. Дальше - больше. Юрий наделал много комплиментов внешности девчонки. Потом справился, девственница ли она. (Да, девственница). А не хотела бы, чтобы первый раз был с опытным мужчиной? С таким мужчиной, который мог бы хорошо заплатить. В переписке с Юрием Вика откровенничает: да, хотела бы, чтобы первый раз был со взрослым мужчиной. И да, хотела бы получить за это деньги. Даже сумму называет: 5 тысяч долларов. Через какое-то время Юрий вышел с конкретным предложением:

Вика - школьница из небольшого поселка в Чувашии.

Вика - школьница из небольшого поселка в Чувашии.

«Один мой знакомый ищет девственницу. Готов рассмотреть варианты. Если хочешь, я ему могу показать тебя».

Вика готова. Юрий осторожно интересуется: не рассказала ли она об их общении родителям? Но девушка, оказывается, и не думала. Это их общий секрет.

Юрий познакомился с Викой в соцсети.

Юрий познакомился с Викой в соцсети.

«Ты мне очень запала как человек, - «разводит» развесившую уши школьницу Юрий из интернета. И он такой заботливый! - Пусть лучше это случится под моим контролем. Я хоть буду знать, кто тебя лишает девственности и предварительно поговорю, чтоб все прошло аккуратно и вежливо».

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Переписка Юрия с Викой.

Вскоре Вика отпрашивается у родни на пару дней к подруге, которая живет в Казани. На самом деле подруга заранее проинструктирована, что Вику нужно в случае чего «прикрыть». Сама девушка садится на поезд до Москвы. В столице ее встречает тот самый посредник Саид. (Следствие, кстати, считает, что от имени Юрия с девушкой переписывался он же). Ну а дальше вы знаете. Человек, которому предложили заплатить за ночь с 16-летней девственницей, сообщает об этом в полицию. И на встречу приезжает не один...

В Следственном комитете рассказывают, что итоговая цена, за которую Саид предлагал Вику - 500 тысяч рублей. Себе он собирался оставить за посредничество почти половину.

Выступивший в качестве посредника Саид после задержания. Фото: Кадры оперативной съемки

Выступивший в качестве посредника Саид после задержания.Фото: Кадры оперативной съемки

- Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми», - уточняют в СК. - Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.

Из Москвы, естественно, звонят ничего не подозревающим родителям Вики, которые уверены, что та у подруги. Скандал! Спасенную школьницу отправляют домой.

При этом в полиции рассказывают, что в наше время соцсетей и моментального коннекта с любой точкой мира такие истории становятся распространенным явлением.

«ПОМОЖЕМ!»

Пожалуй, самая громкая похожая история последних лет произошла весной прошлого года. Тогда в аэропорту «Домодедово» задержали двух «сутенерш», которые пытались продать в Турцию подружку-девственницу. Задержанные оказались весьма интересными личностями. Одна - 21-летняя финалистка конкурса красоты «Миссис Россия», мастер спорта по художественной гимнастике, дочь сотрудников полиции из Владимира (папа полковник, мама майор) Ксения Старикова. Другая - фотомодель Татьяна Петрова (ей тогда было 19). Их подружка, которая в этой истории была объявлена потерпевшей, оказалась жительницей подмосковного Серпухова. Ей как раз накануне исполнилось 18 лет. Красивая девушка, из приличной семьи, школу закончила с отличием.

- Я приехала сюда, чтобы свести подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность, - заявила Старикова на первом допросе.

Следователь по особо важным делам московского следственного отдела СК на воздушном и водном транспорте Петр Фадеев рассказал «КП», как развивались события:

- Потерпевшая увидела в новостях сюжет, как кто-то пытался продать девственность. В разговоре с подругами она упомянула, что с мужчинами еще никогда не встречалась и за большие деньги была бы не прочь продать такой «товар».

Среди подруг была та самая Таня Петрова. Через какое-то время она рассказала об этом разговоре своей подруге по модельному бизнесу Стариковой. Та быстро сориентировалась: так давай поможем подруге найти желающего состоятельного человека!

Ксения Старикова (слева) и Татьяна Петрова пытались продать в Турцию подружку-девственницу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Старикова (слева) и Татьяна Петрова пытались продать в Турцию подружку-девственницу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДОЧЬ ПОЛКОВНИКА ПОЛУЧИЛА УСЛОВКУ

По словам Фадеева, бывшая гимнастка-чемпионка состояла в закрытых чатах, где представители богатых мужчин ищут для них временных спутниц. На сообщение Ксении откликнулся потенциальный клиент. Переписка длилась несколько недель. По запросу клиента девушку из Серпухова нужно было переправить в Турцию. С «покупателем» она должна была встретиться уже там.

Девушки объявили цену - 1,5 млн. рублей. Вроде как миллион рублей должна была получить сама девственница, по 250 тысяч - ее посредницы.

«Невесту» привезли в «Домодедово», купили ей билет на самолет. И как только представитель клиента передал Стариковой и Петровой деньги, из засады выскочили оперативники.

Уголовное дело возбудили по той же статье - «торговля людьми». В следствии подозревали, что Старикова может быть причастна к другим подобным «продажам». Но в итоге доказать ничего не смогли. Несколько месяцев назад девушка, по словам адвоката Максима Мурунова, получила условный срок. Приговор смягчили, потому что Старикова воспитывает маленькую дочь.

- Мы вообще всегда считали, что следствие неправильно квалифицировало преступление, - говорит Мурунов. - Все-таки «торговля людьми» это нечто другое. Это если человека похищают, забирают документы. А тут была воля самой девушки, которую назвали потерпевшей. Она ведь сама просила: помогите найти мужчину, который за это заплатит. А те просто решили заработать на посредничестве. У нас же в стране рыночная экономика, да?

ИДЕЯ ФИКС

Рыночная экономика...

- Да, похожие дела периодически возникают, - рассказал «КП» оперативник одного из московских окружных УВД. - Но чтоб именно выставляли на продажу девственность и искали под это клиента - это редкие случай. Мало кому интересна такая идея фикс. Обычно подобные дела касаются секса за деньги с участием девушек из эскорт-услуг, которым предлагают работу за границей.

По словам нашего собеседника, чаще всего следствие старается завести уголовное дело по уже упоминавшейся статье «торговля людьми». Однако это не всегда удается доказать.

- Например, девушка придерживается той линии, что она просто была бы не против встретиться с мужчиной и получить за это деньги. Мол, развитие отношений мужчины и женщины - частная жизнь. Тогда максимум что можно сделать - привлечь ее саму за занятие проституцией. А это не уголовная, а административная статья. Она предусматривает штраф до полутора до двух тысяч рублей.

Подобные истории всегда вызывают бурю возмущения. Докатились!

Да. Увы. Но это, как объясняют юристы, больше вопрос морали.

Хотя есть и еще один аспект.

- С одной стороны, квалификация историй про девственниц как торговлю людьми выглядит преувеличением, - говорит адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - И вот почему. Пару лет назад оперативники ГУУР МВД были уличены в том, что их «штатный» провокатор пачками «выявлял» случаи якобы торговли людьми. А на самом деле он втирался в доверие к сводникам, которые организовывали эскорт-услуги и просил за деньги «организовать ему девочку». Проституцией это назвать было сложно, а вот вести разговор в нужном провокатору русле (с записью на диктофон, - Авт.) легко получалось. Например, он настойчиво повторял своднику фразу «вы же понимаете, что я могу делать с девушкой всё, что угодно?» Впоследствии это оценивалось следствием, как подавленная воля «продаваемой», будто бы бессильной воспрепятствовать сделке. Если же отбросить желание полиции делать показатели на подобных историях, то сводник и девушка подлежат привлечению по административному законодательству за занятие проституцией.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Образ успешной жизни детям формируют ток-шоу и картинки в Инстаграме»

- Если говорить о 16-летней девушке, которая приехала продавать свю девственность в Москву, здесь у нас целый пучок проблем, - говорит возрастной (детский) психолог Анфиса Калистратова. - В этом возрасте наши нынешние подростки - все еще дети. У них и близко еще нет такого же жизненного опыта, который был у 16-летних в советское время. В первую очередь это из-за кризиса культуры и системы образования. Родители работают целыми днями, считая, что воспитание даст школа, где дети проводят большую часть суток, а школа больше не воспитывает! Образ успешности в жизни формируют телевизионные ток-шоу и соцсети, красивые картинки в Инстаграме. И ребенок, подросток, хочет быть таким же успешным, как эти люди из компьютера или из ТВ. Дети уже в своем возрасте заточены на желании иметь много денег. Размышляют: что у меня есть, чтобы получить деньги? «Идеи» и модель поведения они черпают из как раз информационного мусора, который есть в Интернете или на телеканалах. У меня банальный совет: именно родители должны закладывать в ребенке стремление к успеху, при этом подсказывая, какие для этого есть пути. И начинать это нужно в раннем возрасте, в 3 года, в 5 лет, а не когда дети уже выросли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой друг ищет девственницу. Цена 5000 долларов»: "КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой, которую пытались продать в Москве

В распоряжение редакции "КП" попала переписка 16-летней Вики и некоего Юрия, которому в операции по продаже девственности отводилась роль пикапера. (подробности)

Студентка, спортсменка, красавица и просто сутенерша! Финалистка конкурса «Миссис Россия» ввязалась в сомнительный бизнес

«Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подругу, которая попросила меня найти человека, который поможет ей продать девственность», - темноволосая девушка сбивчиво, но при этом вполне спокойно произносит текст на камеру. Это оперативное видео. (подробности)

Видео задержания подозреваемого в торговле людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24